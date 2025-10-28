Tutta vita il documentario sul jazz di Cenni e Bollani | Vi portiamo nel processo creativo di un artista
Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, “Tutta vita” segna l’esordio nel cinema del reale di Valentina Cenni. Al centro del film, il pianista e compositore Stefano Bollani, che riunisce in una residenza artistica alcuni dei più grandi nomi del jazz italiano. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Irama con "Antologia della vita e della morte" debutta al comando della Classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia relativa al periodo dal 17 alle 23 ottobre 2025. Al secondo posto c’è Olly con “Tutta vita (sempre)” mentre al terzo Ernia con “Per soldi e per am - facebook.com Vai su Facebook
Podio #Album: 1? Ma io sono fuoco - @NaliOfficial 2? Tutta vita (sempre) - @olly_nclusive 3? Per soldi e per amore - @holyernia Tutte le chart online su http://fimi.it e sull’app #TopOfTheMusic - X Vai su X
Stefano Bollani a MOW: “Il limite dell’IA? Sa troppe cose. Costruiamo delle comunità per fare musica”. E sul documentario Tutta Vita di Valentina Cenni alla Festa del ... - Tra gli ultimi film presentati anche Tutta vita di Valentina Cenni con Stefano Bollani. Riporta mowmag.com
Valentina Cenni, il primo documentario in anteprima alla Festa del Cinema di Roma - studio trasformata in residenza artistica e una macchina da presa che li segue con rispetto e curiosità, cercando di cogliere l’anima del processo creativo. Scrive adnkronos.com