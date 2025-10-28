Tutela dei concessionari demaniali e settore nautico | proposte per il futuro della Campania
Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania è chiamata ad impegnarsi, a tutelare e valorizzare i comparti economici strategici per il territorio, come i concessionari demaniali marittimi e il settore della nautica e della cantieristica. A tal proposito è sempre più necessario emanare una legge regionale di recepimento della L. 118 del 2022 per elevare i requisiti di tutela dei concessionari demaniali esistenti e migliorare la qualità dell’offerta turistica campana. Dopo un’attenta analisi e diversi confronti con architetti ed esperti della materia, l’avvocato Michele Riggi, candidato al consiglio comunale della Regione Campania a sostegno del Candidato alla Presidenza, Edmondo Cirielli, nella lista Fratelli d’Italia, ha deciso di inserire la tematica nel suo programma elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
