La Regione Campania è chiamata ad impegnarsi, a tutelare e valorizzare i comparti economici strategici per il territorio, come i concessionari demaniali marittimi e il settore della nautica e della cantieristica. A tal proposito è sempre più necessario emanare una legge regionale di recepimento della L. 118 del 2022 per elevare i requisiti di tutela dei concessionari demaniali esistenti e migliorare la qualità dell'offerta turistica campana. Dopo un'attenta analisi e diversi confronti con architetti ed esperti della materia, l'avvocato Michele Riggi, candidato al consiglio comunale della Regione Campania a sostegno del Candidato alla Presidenza, Edmondo Cirielli, nella lista Fratelli d'Italia, ha deciso di inserire la tematica nel suo programma elettorale.

Tutela dei concessionari demaniali e settore nautico: proposte per il futuro della Campania