Turisti attratti dalle pale eoliche? Io non ce li vedo non so voi
“Per contrastare l’emergenza climatica e migliorare le condizioni sociali del nostro Paese è fondamentale non solo far crescere la produzione da rinnovabili e rendere finalmente il nostro sistema energetico libero da carbone, petrolio e gas, escludendo l’inutile e costoso ritorno al nucleare, ma anche fare in modo che queste tecnologie portino sempre più vantaggi ai territori e alle comunità”. A parlare così in un comunicato è Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente. Ma non si limita a questo, e rincara la dose affermando “gli impianti eolici, se ben fatti e integrati con il territorio, possono essere anche un importante volano turistico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Pale eoliche, pioggia di no: "Città del Vino" pronte a scendere in campo - Progetto bocciato da Scaramelli (oggi sarà ad Asciano), Paris e Rosignoli. Si legge su lanazione.it
Sardegna, corpi nudi contro pale eoliche a Su Nuraxi - Nell'area archeologica di Su Nuraxi a Barumini, patrimonio Unesco, è andata in scena la nuova performance di Nicola Mette: Bentu Estu, a cura di Pedro Rocha. Segnala tg24.sky.it
Trump a Ue, 'fermate le pale eoliche, state rovinando i Paesi' - Donald Trump invita l'Unione europea di "smettere di costruire le pale eoliche, state rovinando la bellezza dei vostri Paesi". Segnala quotidiano.net