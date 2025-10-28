Turismo dentale nella Campania | perché i pazienti scelgono l’estero per cure avanzate

Negli ultimi anni, anche in Campania si è diffuso un fenomeno ormai comune in tutta Italia: sempre più persone scelgono di affidarsi a cliniche odontoiatriche all’estero, soprattutto in Albania, per ricevere trattamenti complessi a costi sostenibili. Si parla di turismo dentale, ma la parola “turismo” non deve trarre in inganno: per la maggior parte dei pazienti campani, non si tratta di un viaggio di piacere, bensì di una scelta sanitaria ragionata, basata su qualità, trasparenza e organizzazione. 1. La spinta economica: cure accessibili e senza compromessi Il primo fattore è ovviamente economico. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

