Turismo Amato | Per il ponte di Ognissanti attesti 550mila persone a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sono coinvolte tante chiese noi ci teniamo che esse siano aperte e siano, oltre che luoghi di culto, anche luoghi di eventi musicali che possano attirare i milioni di turisti che stanno arrivando a Napoli; abbiamo previsto per il ponte di Ognissanti 550mila presenze turistiche ed è solo la previsione”. Così l ‘assessora comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, oggi a margine della presentazione della quarta edizione del ‘Napoli Musica Sacra Festival’. “ Sono numeri fortissimi che ci fanno addirittura più che raddoppiare rispetto alla presenze dell’anno scorso – ha aggiunto – e che davvero indicano come Napoli sia una grandissima capitale internazionale del turismo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo, Amato: “Per il ponte di Ognissanti attesti 550mila persone a Napoli”

