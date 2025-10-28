Turetta il processo d’appello si farà | la Procura vuole aggravanti di crudeltà e stalking
La procura veneziana vuole per Turetta le aggravanti della crudeltà e dello stalking per il femminicidio di Giulia Cecchettin che erano state escluse in primo grado. I pm hanno deciso di ricorrere nonostante la rinuncia al secondo grado di giudizio da parte dell’imputato con una lettera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
