Turco | Altro che tassa sugli extra profitti bancari | patto scellerato tra Governo e certe cordate

"Altro che tassa in manovra sulla valanga di profitti messi a segno dalle banche: quello a cui stiamo assistendo è un gigantesco intreccio di potere tra governo e ambienti finanziari, nell'assoluto silenzio delle istituzioni di controllo". A dirlo ancora una volta è il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle e componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul Sistema bancario e finanziario nel giorno dell'effettiva a presa di possesso di Mediobanca da parte di Mps che martedì 28 ottobre ha rinnovato il consiglio di amministrazione della banca d'affari milanese. "Le nomine deliberate oggi dall'assemblea di Mediobanca confermano lo scenario peggiore che il M5s denuncia da mesi – dice Turco -.

