Turchiasisma 6.1 colpisce il Balikesir

2.07 Una forte scossa di magnitudo 6,1 ha colpito Sindirgi, nel Balikesir, nel nord-ovest della Turchia, alle 22:48 Al sisma, avvertito anche a Istanbul, Smirne e Bursa, è seguita una replica di magnitudo 4,2. Sono crollati tre edifici abbandonati.Al momento le autorità non segnalano vittime né feriti. L'agenzia Afad ha invitato la popolazione a evitare strutture a rischio mentre continuano i sopralluoghi sugli edifici potenzialmente danneggiati. Gli esperti ritengono probabile ulteriori scosse di assestamento nella zona. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it