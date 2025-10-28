Turchia terremoto di magnitudo 6,1 sul Bosforo epicentro a Sindirgi a 5,9 chilometri di profondità avvertito anche in Grecia - VIDEO
Una seconda scossa di assestamento, di magnitudo 4.2, è stata registrata poco dopo la principale, alimentando la paura tra i residenti. Il sisma principale si è verificato a una profondità di 5,9 chilometri, e secondo gli esperti potrebbe dare origine a uno sciame sismico nelle prossime ore U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Fanpage.it. . Il terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia. La gente spaventata, in strada le macerie. Le immagini - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto di magnitudo 6.1 nella Turchia occidentale. Le autorità locali: "'Al momento non sono state segnalate vittime" #ANSA - X Vai su X
Terremoto di magnitudo 6.1 nella Turchia occidentale - Failed to fetch dynamically imported module: https://www. Si legge su avvenire.it
Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella parte occidentale del paese - La scossa è stata avvertita anche a Istanbul ed in altre città del paese. Scrive adnkronos.com
Terremoto di magnitudo 6,1 in Turchia, danni agli edifici - La Turchia si trova su importanti faglie e i terremoti sono frequenti. Segnala ilsole24ore.com