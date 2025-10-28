Turchia terremoto di magnitudo 6,1 sul Bosforo epicentro a Sindirgi a 5,9 chilometri di profondità avvertito anche in Grecia - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una seconda scossa di assestamento, di magnitudo 4.2, è stata registrata poco dopo la principale, alimentando la paura tra i residenti. Il sisma principale si è verificato a una profondità di 5,9 chilometri, e secondo gli esperti potrebbe dare origine a uno sciame sismico nelle prossime ore U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

turchia terremoto di magnitudo 61 sul bosforo epicentro a sindirgi a 59 chilometri di profondit224 avvertito anche in grecia video

© Ilgiornaleditalia.it - Turchia, terremoto di magnitudo 6,1 sul Bosforo, epicentro a Sindirgi a 5,9 chilometri di profondità, avvertito anche in Grecia - VIDEO

