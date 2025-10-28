Turchia Made in Italy con i ct | dopo Montella e Santarelli ecco Mazzon nel basket femminile

La Federazione turca ha scelto Andrea Mazzon, tecnico della Reyer Venezia femminile, come nuovo ct della nazionale. Dopo Santarelli nel volley femminile e Montella nel calcio maschile, un altro allenatore italiano alla guida di una selezione turca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Turchia “Made in Italy” con i ct: dopo Montella e Santarelli, ecco Mazzon nel basket femminile

