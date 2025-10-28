Turchia | 150 arbitri coinvolti in un caso scommesse

Turchia: 150 arbitri coinvolti in un caso scommesse Campionati a rischio in Turchia Un enorme scandalo che rischia di far saltare i campionati. La federazione turca apre un’indagine su oltre 150 arbitri di campionati professionistici per un possibile caso scommesse. Secondo le agenzie governative 371 dei 571 direttori di gara in attività hanno aperto un contro presso società di scommesse. E 152 di loro dotati di account – ha aggiunto – avrebbero piazzato scommesse. Tra questi ci sarebbero 7 arbitri e 15 assistenti di alto livello. Dieci direttori di gara, ha spiegato il presidente federale  Haciosmanoglu, in cinque anni avrebbero puntato  su più di 10mila partite, uno di loro su oltre 18mila (18. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

