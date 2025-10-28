Tunnel rinnovato inondato di polvere bianca

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CODOGNO (Lodi) Vandali in azione domenica nel sottopasso pedonale di via Borsa all’interno del quartiere Villaggio San Biagio: ignoti, infatti, dopo aver rubato un estintore, nel transitare sotto il budello che collega il rione oltre la ferrovia alla circonvallazione cittadina, ne hanno svuotato il contenuto sia su tutta la rampa di ingresso dalla parte del quartiere sia su gran parte del camminamento della parte sotterranea del tunnel. Gli spazi sono stati quindi inondati di polvere bianca che si è depositata per terra e sui muri mente i teppisti, dopo la “bravata”, hanno abbandonato l’estintore per terra e se ne sono andati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

