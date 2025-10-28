Tumori un trattamento rivoluzionario distrugge fino al 90% delle cellule tumorali in soli 30 minuti

28 ott 2025

Una semplice lampadina LED potrebbe diventare, un giorno, un’arma potente contro il cancro. Un gruppo di ricercatori dell’Università del Texas ad Austin ha sviluppato una terapia sperimentale a base di luce infrarossa che, in soli 30 minuti, è riuscita a uccidere quasi tutte le cellule tumorali. 🔗 Leggi su Today.it

