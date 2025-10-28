Tumore al seno | nuova tecnica per la ricostruzione immediata a Bologna

Bologna, 28 ottobre 2025 - Uscire dalla sala operatoria dopo un intervento per un tumore al seno avendolo già ricostruito. Sono già 20 gli interventi effettuata con una tecnica innovativa, la mastectomia video-endoscopica con ricostruzione immediata, realizzati alla Chirurgia senologia dell’Ausl di Bologna. Di cosa si tratta e chi può farlo. È una nuova metodologia che non lascia segni sul seno della donna, grazie a una piccola incisione, di tre centimetri, fuori dal seno attraverso la quale si pratica l’intervento, quindi l’inserimento della protesi per la ricostruzione. Di cosa si tratta più precisamente e chi può effettuarlo, lo spiega Maria Cristina Cucchi, direttrice della Chirurgia senologica dell’Azienda Usl bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumore al seno: nuova tecnica per la ricostruzione immediata a Bologna

