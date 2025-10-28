Tudor Juve Trevisani svela il retroscena | Per me era già finita da quella partita lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Tudor Juve, Trevisani torna sull’addio: per l’opinionista, le parole pre-Como sono state decisive, ma gli errori di gestione erano evidenti da tempo. Un esonero inevitabile, arrivato al culmine di una crisi profonda, ma la cui fine era già scritta da giorni. L’addio di Igor Tudor alla Juventus, ufficializzato lunedì dopo la terza sconfitta consecutiva contro la Lazio, chiude «un ciclo durato poco ma già logoro da settimane». Secondo l’opinionista di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani, la deriva era iniziata ben prima della decisione del club, individuando in una specifica dichiarazione del tecnico la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Trevisani svela il retroscena: «Per me era già finita da quella partita, lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso»

Argomenti simili trattati di recente

Tudor senza spogliatoio, con chi aveva zero feeling: la frangia Juve che ha portato all'esonero - facebook.com Vai su Facebook

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus I dettagli: - X Vai su X

Trevisani: "Confermerei Tudor, ma la storia tra lui e la Juve è destinata a finire" - Lo confermerei a prescindere da risultato di questa sera, anche solo per il turno infrasettimanale – le parole di Riccardo Trevisani parlando alla trasmissione XXL ... Lo riporta tuttojuve.com

Juventus, Trevisani: ‘Sono 50 partite che Koopmeiners non ha una sufficienza’ - La Juventus sta vivendo un momento di flessione tra campionato e Champions League, con alcuni pareggi consecutivi che hanno frenato la rincorsa dei bianconeri. it.blastingnews.com scrive

Juve, Tudor in difficoltà e l’avvertimento su Comolli: “O non capisce o mente” | ESCLUSIVA - Il giornalista su Tudor, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Sta facendo fatica a trovare il bandolo della matassa, perché oggettivamente questa Juve è difficile da spiegare. calciomercato.it scrive