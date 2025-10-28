Tudor Juve e la durissima frase rivolta ai giocatori dopo il ko con la Lazio | Siete senza dignità Retroscena di spogliatoio

, poche ore dopo l’esonero. A margine del KO contro la Lazio di Sarri – il terzo consecutivo tra campionato e Champions League – il destino di Igor Tudor, di fatto già scritto, è stato soltanto accelerato. Non c’è stato bisogno di convocare un’unità di crisi. Il DG bianconero, Damien Comolli, ha osservato la disfatta dalle tribune dell’Olimpico, profondamente insoddisfatto, e l’indomani ha agito. È bastata una telefonata secca e perentoria per sancire la fine dell’avventura in bianconero del tecnico croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve e la durissima frase rivolta ai giocatori dopo il ko con la Lazio: «Siete senza dignità». Retroscena di spogliatoio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Blackout Juve, Locatelli in confusione su Tudor: “Non so quale sia il problema” - facebook.com Vai su Facebook

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus I dettagli: - X Vai su X

Le colpe della Juventus e quelle di Tudor, allenatore braccato e alfiere di una controriforma fallita - Il tecnico croato non ha potuto scegliere i giocatori e ha pagato con decisioni sbagliate come Thuram in panchina e Yildiz fuori posizione. Segnala msn.com

Pagina 2 | Tudor su Yildiz, la frase che preoccupa la Juve: “Gioca sempre e questo ginocchio…” - Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della trasferta a Roma contro la Lazio: "Paura di essere esonerato? Scrive tuttosport.com

Como Juve, Chiara Aleati non perdona: «Le parole di Tudor non me le aspetto dall’allenatore dei bianconeri. Avrei tolto la maglia a tutti i giocatori. In questo momento va ... - Como Juve, Chiara Aleati non perdona Tudor e i bianconeri dopo la brutta sconfitta in campionato: il VIDEO con le sue parole Una sconfitta pesantissima, una figuraccia che fa sprofondare la Juventus i ... Secondo juventusnews24.com