Tudor Juve, Amoruso sull’esonero del tecnico: l’ex attaccante critica la scelta e i tempi, lo difende e punta il dito sulla costruzione della squadra. Una decisione “strana”, arrivata forse troppo presto e che addossa colpe eccessive all’allenatore. L’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus continua a far discutere, e tra le voci critiche si aggiunge quella, autorevole, di Nicola Amoruso. L’ex attaccante bianconero, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha espresso tutta la sua perplessità per la scelta del club, difendendo il tecnico croato e puntando il dito sui limiti di una rosa considerata non all’altezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Amoruso controcorrente: «Esonero strano, fossi stato in loro avrei fatto così. E comunque lui non è l’unico colpevole di questa situazione»

Juve, Tudor in difficoltà e l’avvertimento su Comolli: “O non capisce o mente” | ESCLUSIVA - Il giornalista su Tudor, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Sta facendo fatica a trovare il bandolo della matassa, perché oggettivamente questa Juve è difficile da spiegare. Scrive calciomercato.it