Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor Juve, Amoruso sull’esonero del tecnico: l’ex attaccante critica la scelta e i tempi, lo difende e punta il dito sulla costruzione della squadra. Una decisione “strana”, arrivata forse troppo presto e che addossa colpe eccessive all’allenatore. L’esonero di  Igor Tudor dalla panchina della  Juventus  continua a far discutere, e tra le voci critiche si aggiunge quella, autorevole, di  Nicola Amoruso. L’ex attaccante bianconero, intervenuto ai microfoni di  Tuttomercatoweb, ha espresso tutta la sua perplessità per la scelta del club, difendendo il tecnico croato e puntando il dito sui limiti di una rosa considerata non all’altezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tudor Juve, Amoruso controcorrente: «Esonero strano, fossi stato in loro avrei fatto così. E comunque lui non è l'unico colpevole di questa situazione»

