Tudor gelato da Comolli alla Continassa | l'esonero poco prima di iniziare gli allenamenti con la Juve

Comolli ha comunicato a Tudor il suo esonero questa mattina. L'ormai ex allenatore della Juventus era pronto per iniziare gli allenamenti alla Continassa convinto di avere un'altra opportunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

