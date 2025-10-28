Tudor esonerato Spalletti | Fortunato chi lo sostituirà
Luciano Spalletti parla dell’esonero di Igor Tudor deciso dalla Juventus. “Se devo dire qualcosa sulla Juve la dico volentieri in favore di Tudor. Per quello che l’ho conosciuto mi è sembrata una persona seria, un uomo fatto di valori. Mi ha sempre dato l’impressione di una persona di sostanza, che va dritta al cuore”, ha detto l’ex ct della Nazionale a Sky Sport a margine della presentazione dello spot dell’Amaro Montenegro che lo vede recitare al fianco di Francesco Totti. Spalletti è uno dei nomi che circolano per sostituire il croato. “Sicuramente – ha aggiunto l’allenatore toscano – sarà fortunato quello che lo sostituirà, e mi spiace per quello che sta subendo, perché troverà una squadra allenata che saprà fare del bene ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
