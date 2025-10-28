Tudor e la rottura con lo spogliatoio | cosa è successo nelle ultime ore

Per il tecnico, è stato fatale il placet della rosa all’avvicendamento in panchina: cosa è successo davvero Dopo sette mesi, si è conclusa l’esperienza di Tudor alla Juventus. La parola fine all’avventura del croato è arrivata dopo il ko per 1-0 con la Lazio, che ha allungato a otto la striscia di gare senza vittorie. Esonero arrivato ieri mattina e nel quale, come raccontato da Calciomercato.it, ha avuto un ruolo importante lo spogliatoio. Juventus, Tudor silurato dallo spogliatoio: il retroscena – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il gruppo storico della compagine bianconera non si è opposto alla decisione della società di cambiare rotta in panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tudor e la rottura con lo spogliatoio: cosa è successo nelle ultime ore

