Tudor dopo Lazio Juve pesanti accuse nello spogliatoio al gruppo italiano È stato il punto di non ritorno

Tudor, dopo Lazio Juve pesante accusa nello spogliatoio al gruppo italiano: cosa è successo prima dell’esonero del tecnico croato. L’aria nello spogliatoio della Juventus all’Olimpico, subito dopo la sconfitta contro la Lazio, era carica di elettricità, lo riporta Repubblica. La tensione accumulata in settimane di risultati negativi, confusione tattica e critiche è esplosa  dopo la partita, nel caldo degli spogliatoi. Non è stata una semplice analisi della sconfitta, ma un  duro confronto con la squadra. Un faccia a faccia teso, probabilmente a voce alta, che ha segnato il punto di non ritorno tra Igor Tudor e il suo gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

