Tudor Comolli, il retroscena di Repubblica: 30 secondi per comunicargli l’esonero. Quando lo ha incrociato alla Continassa gli ha detto.. Igor Tudor è stato esonerato ieri prima di mezzogiorno. L’epilogo della sua breve e turbolenta avventura sulla panchina della Juventus si è consumato in pochi istanti, con una freddezza che la dice lunga sulla rottura totale tra il tecnico e il club. L’amministratore delegato, Damien Comolli, lo ha incrociato alla Continassa e gli ha gelidamente riferito la comunicazione. Non c’è stato un vero colloquio, né un confronto: “senza una parola di spiegazione”, in trenta secondi era già tutto finito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

