2025-10-28 22:28:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Il Napoli soffre e non convince totalmente sul piano della prestazione, ma esce comunque dal Via del Mare facendo risultato pieno. La squadra di Conte supera per 1-0 un buon Lecce, grazie al gol nella ripresa di Anguissa, alla seconda marcatura consecutiva. Altrettanto decisivo Milinkovic-Savic che, sul punteggio di parità, ha parato un rigore al giovane Camarda. Almeno per una notte, i partenopei possono così godersi la vetta solitaria della classifica in attesa della Roma (in campo domani contro il Parma). Il club partenopeo vince nonostante le difficoltà, portando a casa tre punti fondamentali a prescindere dagli infortuni ed il lungo stop di De Bruyne rimediato contro l’Inter che terrà il belga out almeno fino al 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Mi arrendo, una roba da Oscar. Ne sento di tutti i colori”