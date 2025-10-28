Trump | con Tokyoalleati di alto livello

2.57 "Il Giappone è un alleato degli Stati Uniti ai massimi livelli". Lo ha detto il presidente Usa Trump nel suo incontro con la premier nipponica Sanae Takaichi a Tokyo. "Sanae Takaichi- ha proseguito Trumpsarà uno dei più grandi primi ministri del Giappone. Mi congratulo con lei per essere la prima donna premier:un grande traguardo". Anche Takaichi ha ricambiato,definendo il rapporto bilaterale "la più grande alleanza al mondo",ed elogiando il ruolo di Trump nella promozione della pace in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

