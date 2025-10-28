Trump | USA e Giappone faranno scambi commerciali eccezionali

Il presidente americano Donald Trump, in tour in Asia, è arrivato in Giappone dove ha incontrato l’imperatore Naruhito e il neo primo ministro Sanae Takaichi. “USA e Giappone faranno scambi commerciali eccezionali”, ha detto Trump. Trump: USA e Giappone faranno grandi scambi commerciali Il presidente americano Donald Trump è arrivato in Giappone, seconda tappa del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump: USA e Giappone faranno scambi commerciali “eccezionali”

Donald Trump in Giappone incontrerà la premier Sanae Takaichi: "Penso che sarà fantastica" - facebook.com Vai su Facebook

Toyota vuol fare auto in USA e importarle in Giappone: perché - La decisione di Toyota di importare in Giappone auto prodotte negli Stati Uniti ha un obiettivo: ridurre l’attrito commerciale con gli USA. Come scrive motorisumotori.it

Primo ministro giapponese propone Trump per Nobel pace in vertice con Usa. Accordo sulle terre rare - In occasione del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il nuovo primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha annunciato di volerlo indicare per il Premio Nobel per la pace. Lo riporta ilsole24ore.com

Trump incontra la premier giapponese Takaichi: "Giappone alleato degli Usa ai massimi livelli" - Trump a Takaichi: essere prima donna premier è grande traguardo Donald Trump ha detto a Sanae Takaichi che sarà "uno dei più grandi" primi ministri del Giappone. Come scrive msn.com