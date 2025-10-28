Trump incontra premier Giappone Sanae Takaichi | Amicizia tra i nostri Paesi più grande che mai – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "Stasera sono più fiducioso che mai che l'amicizia tra Stati Uniti e Giappone sia forte. è fiorente, è prospera e presto sarà, credo, più grande che mai", così il Presidente Usa Donald Trump incontrando la premier Giappone Sanae Takaichi. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

#Trump incontra #Rutte e annuncia sanzioni sul petrolio russo. #Medvedev: “Il presidente Usa è sul sentiero di guerra con Mosca”. Via libera dalla #CasaBianca ai patriot per #Kiev. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23ottobre - facebook.com Vai su Facebook

#Trump incontra #Rutte e annuncia sanzioni sul petrolio russo. #Medvedev: “Il presidente Usa è sul sentiero di guerra con Mosca”. Via libera dalla #CasaBianca ai patriot per #Kiev. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23ottobre - X Vai su X

Trump incontra la premier giapponese Takaichi: "Giappone alleato degli Usa ai massimi livelli" - Takaichi: nuova età dell'oro Stati Uniti e Giappone hanno firmato un accordo volto a "raggiungere la resilienza e la sicurezza delle catene di approvvigionamento di ... Si legge su msn.com

Trump incontra la premier giapponese Takaichi: nuova era per l’alleanza USA-Giappone - Dopo l'incontro istituzionale con l'imperatore Naruhito, si presenta con queste parole Donald Trump alla premier nipponica, eletta da ... Lo riporta tg.la7.it

Trump incontra Takaichi in Giappone e altre notizie interessanti - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la nuova premier del Giappone Sanae Takaichi hanno firmato a Tokyo un accordo quadro per la sicurezza delle forniture di terre rare e minerali critici. Secondo limesonline.com