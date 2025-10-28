L’imminente incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e i leader dei cinque Paesi dell’Asia centrale alla Casa Bianca, previsto per il 6 novembre, rappresenta un significativo sviluppo geopolitico e un potenziale punto di svolta nelle relazioni tra gli Stati Uniti e questa regione strategicamente vitale. Le fonti informate che hanno riportato la notizia a Reuters sottolineano la natura di questo vertice: sarà un’occasione per discutere la cooperazione economica, con un focus specifico sullo sfruttamento delle immense risorse naturali di cui sono ricchi l’Uzbekistan, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan e il Turkmenistan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Trump incontra i leader di 5 Paesi ex sovietici: uno smacco per Putin