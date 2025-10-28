Il viaggio di Donald Trump in Asia sembra procedere nelle migliori delle aspettative. Per il momento, ogni posto in cui il presidente a stelle e strisce ha messo piede, ha fruttato solo risultati positivi. Da un lato la Cina che ha confermato l’accordo raggiunto con gli Stati Uniti in fatto di dazi e dall’altro il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump in Giappone: “Washington e Tokyo per una nuova età dell’oro”