Trump in Giappone | Washington e Tokyo per una nuova età dell’oro

Il viaggio di Donald Trump in Asia sembra procedere nelle migliori delle aspettative. Per il momento, ogni posto in cui il presidente a stelle e strisce ha messo piede, ha fruttato solo risultati positivi. Da un lato la Cina che ha confermato l’accordo raggiunto con gli Stati Uniti in fatto di dazi e dall’altro il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump giappone washington tokyoTrump in Giappone: "Alleato degli Usa ai massimi livelli". Takaichi: "Nuova età dell'oro" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump in Giappone: 'Alleato degli Usa ai massimi livelli'. tg24.sky.it scrive

trump giappone washington tokyoTrump incontra la premier giapponese Takaichi: nuova era per l’alleanza USA-Giappone - Dopo l'incontro istituzionale con l'imperatore Naruhito, si presenta con queste parole Donald Trump alla premier nipponica, eletta da ... Scrive tg.la7.it

trump giappone washington tokyoTokyo, Trump incontra le famiglie dei giapponesi rapiti da Pyongyang - Durante il vertice di Tokyo, il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato i familiari dei cittadini giapponesi rapiti decenni fa dalla Corea del Nord ... Da interris.it

