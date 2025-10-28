Trump in Giappone siglato accordo sulle terre rare La premier lo nomina per il Nobel

(Adnkronos) – Il presidente statunitense Donald Trump ha concluso a Tokyo una delle tappe più attese del suo tour asiatico, ricevendo un’accoglienza trionfale dalla nuova premier giapponese Sanae Takaichi. La leader, prima donna a guidare il Giappone, ha elogiato Trump definendolo "un uomo di pace" e ha annunciato l’intenzione di proporlo per il Premio Nobel, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il premier giapponese Takaichi candiderà Trump al Nobel per la pace - facebook.com Vai su Facebook

$Tg2000, $27ottobre 2025 - ore 14.55 $Trump $Giappone $Cina $Russia $Ucraina $Lituania $Mosca $PapaLeoneXIV $Orban $Argentina $Milei $Meloni $banche $Avellino $Mattarella $Juventus $Tudor $TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Trump a Tokyo incontra il primo ministro Takaichi: siglato accordo USA-Giappone - Donald Trump ha iniziato il suo viaggio in estremo oriente incontrando il nuovo primo ministro giapponese, Sanae Takaichi. Scrive msn.com

Trump in Giappone, siglato accordo sulle terre rare. La premier lo nomina per il Nobel - Trump, che ha definito Takaichi “una delle più grandi prime ministre”, ha ribadito che “Washington è un alleato del più alto livello”. Scrive sassarinotizie.com

Usa-Giappone: Donald Trump e Sanae Takaichi promettono una nuova età dell’oro. Nikkei in rosso - Nikkei in calo dai massimi storici e Cina in rosso nonostante il vertice fra Trump e la nuova premier Takaichi che siglano un accordo sui minerali strategici e gli investimenti in armi. Da msn.com