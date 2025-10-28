Trump in Giappone la premier Takaichi lo sosterrà per il Nobel per la Pace
Nuova tappa del viaggio in Asia del presidente americano Donald Trump. Il leader della Casa Bianca ha incontrato a Tokyo la neoeletta premier conservatrice nipponica, Sanae Takaichi, a pochi giorni dal suo insediamento. Takaichi sosterrà Trump per il Nobel per la Pace. Secondo quanto riferisce Nippon Television, Takaichi si sta preparando a sostenere Trump per il Premio Nobel per la Pace. Il riconoscimento è un sogno di lunga data del presidente Usa. Trump a Takaichi: “Siamo alleati ai massimi livelli”. “Qualsiasi cosa io possa fare per aiutare il Giappone, noi ci saremo. Siamo alleati ai massimi livelli “, ha detto Trump a Takaichi nel corso del loro incontro bilaterale, confermando gli impegni degli Usa nei confronti del Paese asiatico e sottolineando l’importanza del ruolo di Takaichi come prima donna alla guida del governo giapponese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
