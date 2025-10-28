Nuova tappa del viaggio in Asia del presidente americano Donald Trump. Il leader della Casa Bianca ha incontrato a Tokyo la neoeletta premier conservatrice nipponica, Sanae Takaichi, a pochi giorni dal suo insediamento. Takaichi sosterrà Trump per il Nobel per la Pace. Secondo quanto riferisce Nippon Television, Takaichi si sta preparando a sostenere Trump per il Premio Nobel per la Pace. Il riconoscimento è un sogno di lunga data del presidente Usa. Trump a Takaichi: “Siamo alleati ai massimi livelli”. “Qualsiasi cosa io possa fare per aiutare il Giappone, noi ci saremo. Siamo alleati ai massimi livelli “, ha detto Trump a Takaichi nel corso del loro incontro bilaterale, confermando gli impegni degli Usa nei confronti del Paese asiatico e sottolineando l’importanza del ruolo di Takaichi come prima donna alla guida del governo giapponese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump in Giappone, la premier Takaichi lo sosterrà per il Nobel per la Pace