Trump in Giappone la premier Takaichi lo sosterrà per il Nobel per la Pace

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tappa del viaggio in Asia del presidente americano Donald Trump. Il leader della Casa Bianca ha incontrato a Tokyo la neoeletta premier conservatrice nipponica, Sanae Takaichi, a pochi giorni dal suo insediamento. Takaichi sosterrà Trump per il Nobel per la Pace. Secondo quanto riferisce Nippon Television, Takaichi si sta preparando a sostenere Trump per il Premio Nobel per la Pace. Il riconoscimento è un sogno di lunga data del presidente Usa. Trump a Takaichi: “Siamo alleati ai massimi livelli”. “Qualsiasi cosa io possa fare per aiutare il Giappone, noi ci saremo. Siamo alleati ai massimi livelli “, ha detto Trump a Takaichi nel corso del loro incontro bilaterale, confermando gli impegni degli Usa nei confronti del Paese asiatico e sottolineando l’importanza del ruolo di Takaichi come prima donna alla guida del governo giapponese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

trump in giappone la premier takaichi lo sosterr224 per il nobel per la pace

© Lapresse.it - Trump in Giappone, la premier Takaichi lo sosterrà per il Nobel per la Pace

News recenti che potrebbero piacerti

trump giappone premier takaichiTrump in Giappone: "Alleato degli Usa ai massimi livelli". Takaichi: "Nuova età dell'oro" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump in Giappone: 'Alleato degli Usa ai massimi livelli'. Lo riporta tg24.sky.it

trump giappone premier takaichiTrump incontra la premier giapponese Takaichi: "Giappone alleato degli Usa ai massimi livelli" - Trump a Takaichi: essere prima donna premier è grande traguardo Donald Trump ha detto a Sanae Takaichi che sarà "uno dei più grandi" primi ministri del Giappone. Secondo msn.com

trump giappone premier takaichiIl premier giapponese Takaichi candiderà Trump al Nobel per la pace - (askanews) – In vista del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , il nuovo primo ministro giapponese Sanae Takaichi si sta preparando a raccomandarlo per il Premi ... Da askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Giappone Premier Takaichi