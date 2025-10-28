Trump in Giappone | difenderemo la pace con la forza

Tv2000.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Difenderemo la pace con la forza: parole di Trump in visita alle truppe americane di stanza nel mar del Giappone. Giovedì il tour asiatico proseguirà in Corea del Sud. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

trump in giappone difenderemo la pace con la forza

© Tv2000.it - Trump in Giappone: difenderemo la pace con la forza

