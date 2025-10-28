Trump con berretto Usa arriva con la premier giapponese Sanae Takaichi alla base navale di Yokosuka – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 Il Presidente americano Donald Trump indossando un berretto bianco con la scritta Usa arriva con la premier giapponese Sanae Takaichi alla base navale di Yokosuka. I due leader sono stati accolti dagli onori militari. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

