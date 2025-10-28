Trump | Comprate una Toyota Perché il presidente Usa invita ad acquistare auto giapponesi
Roma, 28 ottobre 2025 – “Uscite e comprate una Toyota ”. Sono le parole pronunciate da Donald Trump. Il presidente Usa che invita a comprare macchine giapponesi? Sembrerebbe davvero insolito per chi ha basato il suo mandato sul motto “Make America Great Again” (in italiano "Rendiamo l'America di nuovo grande") pur avendo abituato tutti a continue svolte nelle dichiarazioni. Ma le parole del tycon trovano una giustificazione alla luce della notizia che Toyota investirà soldi per aprire fabbriche negli Stati Uniti. CORRECTION TOPSHOT - US President Donald Trump dances as he leaves after delivering a speech in front of US Navy personnel on board the US Navy's USS George Washington aircraft carrier at the US naval base in Yokosuka on October 28, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
