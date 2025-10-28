trump balla ymca con i soldati americani

Ormai è diventato celebre e riconoscibile il modo in cui Donald Trump muove le braccia. Il presidente Usa ha improvvisato il suo ormai iconico balletto, questa volta sulle note di YMCA dei Village People, durante una visita ai soldati americani in Giappone. Il video è stato postato dalla sua assistente e consigliera politica, Margo Martin, che ha scritto: "Trump balla con la nostra Marina Militare in Giappone". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

