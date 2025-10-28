Trump balla YMCA con i soldati americani
Ormai è diventato celebre e riconoscibile il modo in cui Donald Trump muove le braccia. Il presidente Usa ha improvvisato il suo ormai iconico balletto, questa volta sulle note di YMCA dei Village People, durante una visita ai soldati americani in Giappone. Il video è stato postato dalla sua assistente e consigliera politica, Margo Martin, che ha scritto: "Trump balla con la nostra Marina Militare in Giappone". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Casa Bianca, Trump balla al ritmo delle ruspe repubblica.it/venerdi/2025/1… $IlVenerdì - X Vai su X
Trump balla insieme ai ballerini tradizionali che lo accolgono al suo arrivo in Malesia - facebook.com Vai su Facebook
Giappone, Trump balla Y.M.C.A. dopo il discorso ai marinai Usa - Un'uscita in stile "Trump show" a bordo della portaerei USS George Washington, nella base navale statunitense di Yokosuka, in Giappone. Riporta libero.it
Trump balla “YMCA” davanti ai marinai: il video virale dalla celebrazione della Marina USA - Durante la celebrazione del 250° anniversario della Marina degli Stati Uniti a Norfolk, in Virginia, Donald Trump ha concluso il suo discorso con un momento diventato virale in rete: la sua ormai ... Secondo ilmessaggero.it
Trump balla sulle note di Ymca tra le truppe a Fort Bragg per 250esimo anniversario nascita esercito - Trump a Fort Bragg, base militare nella Carolina del Nord, per festeggiare il 250esimo anniversario della nascita dell'esercito Usa. Riporta ilgiornale.it