Trump balla tra i militari Usa in Giappone alla base navale George Washington di Yokosuka
(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump visita i militari statunitensi alla base navale "George Washington" di Yokosuka in Giappone e balla tra i soldati la ormai celebre "Trump-Dance". X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
