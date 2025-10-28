Trump balla tra i militari Usa in Giappone alla base navale George Washington di Yokosuka

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump visita i militari statunitensi alla base navale "George Washington" di Yokosuka in Giappone e balla tra i soldati la ormai celebre "Trump-Dance". X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump balla tra i militari usa in giappone alla base navale george washington di yokosuka

© Iltempo.it - Trump balla tra i militari Usa in Giappone alla base navale "George Washington" di Yokosuka

Argomenti simili trattati di recente

trump balla militari usaGiappone, Trump balla Y.M.C.A. dopo il discorso ai marinai Usa - Un'uscita in stile "Trump show" a bordo della portaerei USS George Washington, nella base navale statunitense di Yokosuka, in Giappone. quotidiano.net scrive

trump balla militari usaTrump in Malesia, il video del balletto del presidente Usa all’aeroporto di Kuala Lumpur - Nella giornata di ieri, al suo arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, per partecipare al vertice dell’Associazione delle nazioni del sud- Secondo blitzquotidiano.it

Trump balla “YMCA” davanti ai marinai: il video virale dalla celebrazione della Marina USA - Durante la celebrazione del 250° anniversario della Marina degli Stati Uniti a Norfolk, in Virginia, Donald Trump ha concluso il suo discorso con un momento diventato virale in rete: la sua ormai ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Balla Militari Usa