Trump balla tra i militari Usa in Giappone alla base navale George Washington di Yokosuka – Il video
(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump visita i militari statunitensi alla base navale "George Washington" di Yokosuka in Giappone e balla tra i soldati la ormai celebre "Trump-Dance". X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Casa Bianca, Trump balla al ritmo delle ruspe repubblica.it/venerdi/2025/1… $IlVenerdì - X Vai su X
Trump balla insieme ai ballerini tradizionali che lo accolgono al suo arrivo in Malesia - facebook.com Vai su Facebook
Trump balla tra i militari Usa in Giappone alla base navale "George Washington" di Yokosuka - (Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump visita i militari statunitensi alla base navale "George Washington" di Yokosuka in Giappone e balla tra i soldati la ormai cele ... Lo riporta msn.com
Trump in visita ai militari Usa in Giappone: l'entrata scenografica e il balletto alla base navale di Yokosuka - Il Presidente Usa Donald Trump visita i militari statunitensi a bordo della portaerei "George Washington" nella base navale di Yokosuka in Giappone e balla tra i soldati la ormai celebre "Trump- msn.com scrive
Giappone, Trump balla YMCA sulla portaerei USS George Washington - (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato la portaerei USS George Washington in Giappone, durante il suo tour asiatico. Scrive msn.com