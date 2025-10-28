Trump balla di nuovo sulle note di YMCA | questa volta lo fa sulla portaerei George Washingon a sudovest di Tokyo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inscenato un balletto sulle note di YMCA, celebre brano dei Village People, al termine del discorso tenuto sulla portaerei Uss George Washingon, nella base navale statunitense di Yokosuka, a sudovest di Tokyo. L’ultima visita del leader americano in Giappone risaliva al 2019, in occasione del vertice del G20 a Osaka. L’attuale viaggio rientra in un tour asiatico di tre nazioni, iniziato venerdì in Malesia, con una serie di incontri legati all’Asean, prima dell’arrivo nella capitale nipponica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump balla (di nuovo) sulle note di YMCA: questa volta lo fa sulla portaerei George Washingon a sudovest di Tokyo

