Trump a Sanae Takaichi | Shinzo Abe era un mio grande amico Sarebbe felice che ora sei premier – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 "Shinzo Abe era un mio grande amico. Ha parlato così bene di te, molto prima che ci incontrassimo, e non mi sorprende vedere che ora sei Primo Ministro – e sarebbe molto felice di saperlo, e mi congratulo con te a nome degli Stati Uniti.", così Trump alla premier giapponese Sanae Takaichi, ricordando il predecessore Shinzo Abe, ucciso durante un comizio. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

