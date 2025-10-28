Truffa sugli immigrati 21 imputati hanno scelto di patteggiare

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno ammesso le loro responsabilità e hanno chiesto di patteggiare offrendo circa 300mila euro che sui vanno ad aggiungere ai circa due milioni sequestrati durante la notifica delle misure cautelari. E’ la decisione presa da 21 delle 44 persone coinvolti nei presunti illeciti emersi nella cosiddetta inchiesta “click day” della Squadra Mobile e della Procura di Napoli concretizzatasi con arresti e sequestri lo scorso 9 giugno. Denunciata dalla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, l’inchiesta ha fatto luce su un sistema grazie al quale, con la compiacenza di alcuni imprenditori, veniva normalizzata la presenza di extracomunitari sul territorio nazionale attraverso assunzioni risultate fittizie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa sugli immigrati, 21 imputati hanno scelto di patteggiare

