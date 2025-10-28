Truffa del finto nipote a Potenza | arrestati due uomini di Caserta e Napoli

Teleclubitalia.it | 28 ott 2025

A Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato due uomini accusati di aver tentato di truffare un'anziana. Si tratta di un 30enne originario di Caserta e di un 57enne di Napoli. I militari sono intervenuti proprio mentre i due stavano per portare a termine il raggiro.

truffa del finto nipote a potenza arrestati due uomini di caserta e napoli

© Teleclubitalia.it - Truffa del finto nipote a Potenza: arrestati due uomini di Caserta e Napoli

