Truffa del falso incidente in dieci sotto processo per aver ingannato gli anziani

Firenze, Perugia, Senigallia e Belluno, ma anche tanti altri episodi mai denunciati in giro per l’Italia. È l’accusa mossa a dieci persone che avrebbero truffato, o tentato di truffare, decine di anziani con il trucco del parente coinvolto in un finto incidente, chiedendo ingenti somme di denaro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

