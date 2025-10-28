Trovato l' accordo tra l' azienda che voleva licenziare un lavoratore con la 104 e i sindacati | stop allo sciopero

Accordo raggiunto e sciopero interrotto alla Sms Group di San Donato Milanese, azienda specializzata nella realizzazione di impianti siderurgici. Nei giorni scorsi i lavoratori avevano incrociato le braccia per protestare contro il trasferimento di due lavoratrici in una sede distante circa 40. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Lavoratore con la legge 104 licenziato, trovato l'accordo tra azienda e sindacato: al dipendente un incentivo all'uscita, sciopero interrotto - Il dipendente, 58 anni, manager del Sms Group di San Donato Milanese, godeva dei permessi speciali per assistere la madre malata. Riporta msn.com

Trovato un accordo per la Ammann di Bussolengo - Manca, però, la firma della Fiom Cgil, che parla di una soluzione penalizzante e senza tutele ... Scrive rainews.it

Crisi Geox, siglato accordo tra azienda e sindacati - E' stato sottoscritto oggi, a Montebelluna (Treviso), nella sede della società della calzatura Geox, un accordo tra azienda e sigle sindacali per la gestione di 130 figure in esubero, sulle 500 ... Da ansa.it