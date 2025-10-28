Trovato il pirata che aveva investito una bambina tirando dritto

La polizia locale di Mira ha individuato il responsabile dell'incidente capitato lungo via Giovanni XXIII e in cui era rimasta ferita una bambina, investita sulle strisce pedonali, sabato. Gli agenti, guidati dal comandante Orazio Camporese e dal vicecomandante Luca Postiglione, hanno in poco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

++ INDIVIDUATO IL PIRATA DELLA STRADA. LA VITTIMA STAVA ANDANDO AL LAVORO IN BICI ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/ciclista-investito-codroipo-trovato-pirata-strada-27-ottobre-2025 #friuli #friulioggi

Trovato senza vita in un canale a #Terralba. Un imprenditore dell'Oristanese è sotto indagine per #omicidio e attende l'udienza di convalida. Si indaga su un presunto #incidente con un'auto pirata che potrebbe aver causato la morte del 49enne

Codroipo, investito e ucciso a 46 anni mentre andava a lavoro: fermato il pirata. Chi è la vittima. - Individuato a Padova il pirata che ha investito e ucciso un ciclista sul ponte della Delizia.

Investito e ucciso in Friuli, individuato furgone pirata - Sarebbe stato individuato, a Padova, il pirata della strada che stamani ha investito e ucciso un ciclista sul ponte della Delizia a Codroipo (Udine).

Investito sulle strisce, la procura chiede i domiciliari per il pirata della strada - Alla guida dell'auto c'era un imprenditore di quarant'anni, anche lui residente a Cortona: non aveva la patente ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.