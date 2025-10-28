Trovato il pirata che aveva investito una bambina tirando dritto

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Mira ha individuato il responsabile dell'incidente capitato lungo via Giovanni XXIII e in cui era rimasta ferita una bambina, investita sulle strisce pedonali, sabato. Gli agenti, guidati dal comandante Orazio Camporese e dal vicecomandante Luca Postiglione, hanno in poco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

