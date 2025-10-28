Trovato con una pistola a Villaricca condanna e scarcerazione per un 24enne

Pasquale Ciccarelli 24enne di Villaricca fu arrestato a Villaricca in piena estate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano, perché trovato a bordo della sua Fiat Panda con una pistola Beretta 6.35 addosso, con il colpo in canna. A seguito di giudizio abbreviato, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

