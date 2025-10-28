Troppo traffico tra piazza del Senato e via Pizzecolli il Ctp1 chiede una Ztl in prova

Anconatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Patrizia Santoncini, a nome del Ctp 1 di cui è presidente, torna a chiedere all’amministrazione comunale che inizino le prove per una Ztl in una parte specifica del quartiere del Guasco.Un’idea da sempre proposta dal Consiglio territoriale di partecipazione e che è stata ri-avanzata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Troppo Traffico Piazza Senato