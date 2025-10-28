Troppo di sinistra il Pd? Elly Schlein si guardi bene dal fuoco amico

di Giovanni Muraca Dopo un periodo di attività, le correnti interne al Pd si sono prese una pausa dalle trattative su come epurare l’ennesimo leader mai riconosciuto. Ma ecco che in questi giorni, dagli Appennini alle Ande, una coltre di dichiarazioni fa tornare il cannoneggiamento delle stesse in seno al partito guidato da Elly Schlein (e come al solito è la parte riformista ad aprire le danze) con il motto “il partito è troppo di sinistra “. Un coro unanime che i riformisti, o meglio – le quinte colonne di un renzismo che non è mai morto – probabilmente ancora indigesto dal voto per la guida del partito dai non iscritti tirano fuori ad ogni cambio dell’armadio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

