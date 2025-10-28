Troppa tolleranza per gli intolleranti il figlio di Liliana Segre dopo la contestazione che ha zittito Fiano a Venezia L’attacco di Gad Lerner
Quanto accaduto a Emanuele Fiano, a cui nella serata di lunedì è stato impedito di parlare a un convegno a Ca’ Foscari sulle “Voci per la pace’, «è una vergogna». A parlare è Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, che proprio come l’ex deputato del Partito democratico fa parte dell’associazione Sinistra per Israele. «Quello che è accaduto a Fiano deve far capire che è il momento di dare segnali per limitare questa intolleranza: c’è stata troppa tolleranza verso gli intolleranti. È una vergogna – spiega Belli Paci all’ Ansa – come è una vergogna il fatto che ogni iniziativa che svolgiamo come Sinistra per Israele la facciamo blindati con uno schieramento di forze dell’ordine almeno da due anni». 🔗 Leggi su Open.online
