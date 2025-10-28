Tromba d’aria e grandinata di agosto soddisfatto il Comune di Fossacesia dopo l' approvazione della richiesta di declaratoria di eccezionalità

Tromba d’aria e grandinata del 3 agosto: la Regione approva la richiesta di declaratoria di eccezionalità per i danni all’agricoltura di FossacesiaVia libera della giunta regionale alla declaratoria dell’eccezionalità delle avversità atmosferiche che hanno colpito i territori dei Comuni di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

