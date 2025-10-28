Triumph svela la Trident 800 | naked per tutti i giorni con anima sportiva

Tre cilindri per conquistare la classe media: la nuova proposta del marchio di Hinckley sfida le regine del segmento con prestazioni brillanti e un design curato in puro stile British. La vedremo in anteprima a Eicma e nelle concessionarie in primavera, con un prezzo di poco inferiore ai 10.000 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Triumph svela la Trident 800: naked per tutti i giorni con anima sportiva

