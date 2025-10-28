Tributo a Le Orme e Pfm

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno 5 dicembre 2025 a Teatro Dim il tributo a Le orme e PFM. Una bellissima storia di grande musica che parte dagli inizi progressive al rock. Gli SmogMagica percorrono dieci anni, precisamente dal 1971 al 1981, di grandi successi delle due band, Le Orme e la PFM, che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

PFM canta De André, Superstar e il tributo ai R.E.M: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Rientra nel programma della Settimana Santa, presieduta dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Tributo Orme Pfm